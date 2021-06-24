Рога лося, челюсть и телевизор: что забывают пассажиры московского метро

С начала года пассажиры московского метрополитена забыли около 8 тыс. вещей, 1,6 тыс. из них вернули владельцам, сообщили в пресс-службе метро.

Метро

О самых необычных находках в московском метро, сообщает сайт Москва 24.

"Топ самых необычных потерянных вещей: телевизор, головной убор священнослужителя, рога лося, челюсть стоматологическая, сушилка (фен) напольная для парикмахерских, дорожный знак", — сообщили в пресс-службе метро.

Также пассажиры часто оставляют беспроводные наушники, зарядное устройство для них, мобильные телефоны.

Среди забытых вещей часто встречаются перчатки, шарфы, зонты, а также самокаты и термосумки.

По словам представителя метро, большую часть потерянных вещей чемоданы, дорожные сумки, рюкзаки с личными вещами пассажиров.

Чемоданы

Куда обращаться за "потеряшками"?

Если пассажир оставил вещи в метро или МЦК, то ему нужно обратиться на склад забытых вещей метрополитена — все потерянные вещи передают туда. Забытые документы передают в полицию.

Узнать об оставленных вещах можно по телефону +7 (495) 539-54-54 (или по номеру 3210 для звонков с мобильного телефона).

Сообщить о забытой в метро вещи можно с помощью мобильного приложения "Метро Москвы" во вкладке "Еще" — "Забытые вещи".

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