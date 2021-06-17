Метеоролог рассказала о затоплении Керчи раз в 20 лет

Начальник Гидрометеорологического бюро (ГМБ) Керчи Любовь Кривошеева заявила, что причиной сильных ливней в городе стал выход Южного циклона из Чёрного моря. По её словам, такое явление происходит раз в 20 лет.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что ночью в Керчи прошли сильные ливни - выпало почти две месячные нормы осадков. Это привело к разливу реки Мелек-Чесме, затоплению улиц и больницы города. На место происшествия прибыл глава региона Сергей Аксёнов. После обследования города на востоке полуострова был введен режим ЧС.

"Это явление происходит в Керчи изредка, где-то раз в 20 лет. Это связано с выходом Южного циклона из Чёрного моря. Центр циклона был как раз над Керчью", - приводит NEWS.ru слова Кривошеевой.

По прогнозам синоптиков, дождь в Керчи будет идти весь четверг и прекратится в ночь на пятницу.