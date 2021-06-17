Сильные ливни в Крыму привели к затоплению Керчи и эвакуации сёл

В Керчи за 12 часов выпала полуторамесячная норма осадков. В региональном гидрометцентре сообщили о 72 мм осадков при июньской норме в 48 мм.

Керчь снова затопило – движение парализовано

Сильные ливни на востоке Крыма привели к затоплению Керчи. Городские власти призывают жителей не выходить на улицу без необходимости, а автомобилистов не пользоваться транспоротом. В Керчь прибыл глава региона Сергей Аксёнов.

В городе затоплены улицы Еременко, Фурманова, Карла Маркса, Комарова и другие. Подтоплению подверглись 236 домов и больница. Оперативный штаб по борьбе с подтоплением развёрнут в Керченской пожарной части, сообщают "Вести.Крым".

Эвакуация Приозёрного

В селе Приозёрное, в 17 км от Керчи объявлена эвакуация населения. Около 3 часов ночи произошло подтопление 18 домовладений.

Из зоны подтопления эвакуированы 40 человек, среди которых десять детей, сообщает ГУ МЧС по Крыму.

Приозёрное топит второй раз за последние десять дней. 7 июня подтоплению подверглись те же 18 домовладений.

Сильные ливни в Крыму привели к затоплению Керчи и эвакуации сёл