Жителей Симферополя утром 9 июня насторожил громкий хлопок над городом. Инцидент произошёл в 8.53 по московскому времени и вызвал бурное обсуждение в соцсетях.
Версии симферопольцев разные. Одни пишут, что по городу удар нанесла Украина, другие — о взрыве бомбы времён ВОВ. На самом деле причиной громкого хлопка стал самолёт.
По данным собкора Pravda. ru в Крыму, причиной хлопка стало преодоление звукового барьера самолётом ВКС РФ за городом.
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