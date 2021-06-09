Жители Симферополя испугались громкого хлопка над городом

Жителей Симферополя утром 9 июня насторожил громкий хлопок над городом. Инцидент произошёл в 8.53 по московскому времени и вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

Версии симферопольцев разные. Одни пишут, что по городу удар нанесла Украина, другие — о взрыве бомбы времён ВОВ. На самом деле причиной громкого хлопка стал самолёт.

По данным собкора Pravda. ru в Крыму, причиной хлопка стало преодоление звукового барьера самолётом ВКС РФ за городом.