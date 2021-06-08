В Петербурге перед Евро-2020 заканчиваются койки для ковидных пациентов

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге после проведения ПМЭФ-2021 ухудшилась. Губернатор Александр Беглов дал поручение правительству развернуть дополнительные мощности в больницах для ковидных пациентов, сообщает "Фонтанка".

По сведениям издания, на 7 июня в стационарах оставалось только 8% свободных коек. Ситуация усложняется тем, что Петербург принимает матчи Евро-2020.

С 12 по 23 июня в Петербурге пройдут шесть игр с участием сборных России, Финляндии и Бельгии, а также Словакии, Швеции и Польши. Кроме того, 2 июля город примет четвертьфинал турнира.

Данные о заполняемости больниц в последний раз официально были опубликованы 1 июня, до проведения ПМЭФ-2021. В отчёте говорилось, что свободных коек осталось 11,6% от общего числа.

Ковид в Петербурге

Санкт-Петербург - второй регион России после Москвы по заболеваемости коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 заразились более 446 тыс. человек.

За последние сутки выявлено 846 случаев. Скончались от коронавируса 49 человек.

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