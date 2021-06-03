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Синоптики пообещали москвичам комфортную погоду

Россия » Центр » Москва

В ближайшее время в Москве установится благоприятная погода, жители столицы смогут искупать в уже прогретых водоёмах и даже позагорать, сообщила в интервью RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптики пообещали москвичам комфортную погоду

"В пятницу у нас погода без осадков, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ночи станут теплее, чем накануне. Уже в Москве — около +10 °С, по области не ниже +8 °С. Завтра дневная температура +22…+24 °С, хотя ещё сохранится… северо-восточный ветер", — пояснила она.

В выходные ожидается переменная облачность, без дождей.

К 6 июня ночи в столице станут более тёплыми, воздух прогреется до +13…+15 °С. Днём столбики термометров прогреются до +25 °С. Установится комфортная погода.

А вот с понедельника возможны дожди, однако ночью и днём будет тепло.

"Ночи останутся тёплыми, дневная температура за счёт увеличения облачности будет порядка +22…+24 °С. И вновь усилится северо-восточный ветер. В принципе, погода комфортная практически все предстоящие пять — шесть дней", — заключила синоптик.

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Автор: Снежана Шахова
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