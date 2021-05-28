В Крыму не смогли объяснить, зачем маскируют дверь под шкаф у чиновников

Крымский чиновник Алексей Петряков стал известен после появления видео, на котором он выходит из шкафа во время онлайн-совещания у главы республики Сергея Аксёнова. На самом деле Петряков вышел из замаскированной под шкаф-купе двери.
Чиновники объяснили, что он заходил из соседнего кабинета и не знал, что в это время велась прямая трансляция.
В министерстве транспорта Крыма заявили, что такие замаскированные двери есть во многих кабинетах чиновников. Зачем так делается, собеседник "Крыминформ" объяснить не смог.
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