В Крыму не смогли объяснить, зачем маскируют дверь под шкаф у чиновников

Крымский чиновник Алексей Петряков стал известен после появления видео, на котором он выходит из шкафа во время онлайн-совещания у главы республики Сергея Аксёнова. На самом деле Петряков вышел из замаскированной под шкаф-купе двери.

Чиновники объяснили, что он заходил из соседнего кабинета и не знал, что в это время велась прямая трансляция.

В министерстве транспорта Крыма заявили, что такие замаскированные двери есть во многих кабинетах чиновников. Зачем так делается, собеседник "Крыминформ" объяснить не смог.