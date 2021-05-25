В Якутии объявлена обязательная вакцинация от коронавируса

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев объявил о необходимости проводить обязательную вакцинацию от COVID-19. Губернатор отметил, что в регионе не выполняются нормы по прививкам.

В день в Якутии можно делать 19 тыс. вакцин, а за неделю было сделано почти 22 тыс. прививок. Николаев потребовал увеличить темпы вакцинации.

Как сообщает администрация Республики Якутия, в первую очередь вакцинироваться обязаны:

работники образовательной сферы, привлечённые к организации детского летнего отдыха;

весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлечённого персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба.

Кроме того, работников могут не допускать к работе без вакцины от коронавируса.

"В случае необоснованного отказа от вакцинирования, работник может быть не допущен к работе", — говорится в сообщении администрации.

Отдельные требования предъявляются к работодателям, которые не смогут обеспечить обязательную вакцинацию.

"К ним будут применяться штрафные санкции в размере от 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении.