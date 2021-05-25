Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев объявил о необходимости проводить обязательную вакцинацию от COVID-19. Губернатор отметил, что в регионе не выполняются нормы по прививкам.
В день в Якутии можно делать 19 тыс. вакцин, а за неделю было сделано почти 22 тыс. прививок. Николаев потребовал увеличить темпы вакцинации.
Как сообщает администрация Республики Якутия, в первую очередь вакцинироваться обязаны:
Кроме того, работников могут не допускать к работе без вакцины от коронавируса.
"В случае необоснованного отказа от вакцинирования, работник может быть не допущен к работе", — говорится в сообщении администрации.
Отдельные требования предъявляются к работодателям, которые не смогут обеспечить обязательную вакцинацию.
"К ним будут применяться штрафные санкции в размере от 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".