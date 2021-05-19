Переболевшая COVID-19 пенсионерка из Видного ждёт прививку и значок Vaccinated

74-летняя жительница Видного Тамара Фёдоровна Макарова планировала привиться от COVID-19, но не успела — подхватила вирус.

У неё поднялась температура до 40,8°C. Женщину доставили в больницу. Первая компьютерная томография ничего не показала, а спустя несколько дней её самочувствие улучшилось. Но повторный мазок ПЦР оказался положительным, пенсионерку перевели в инфекционное отделение Видновской районной клинической больницы.

"Слушайтесь врачей, верьте в лучшее, и все обязательно будет хорошо", — рекомендует она.

Сегодня Тамара Фёдоровна ждёт выписки и того момента, когда все-таки сможет сделать прививку. Стоит отметить, что после вакцинации ей вручат отличительный значок Vaccinated от газеты "Подмосковье сегодня".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.