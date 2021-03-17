В Ленинградском зоопарке проснулись сурки. Ижорик и Августина стали часто выходить на прогулку из своего домика, в котором спасли всю зиму. Принято считать, что пробуждение сурков говорит о наступлении весны.
"Мы слышали шуршание в домике Ижорика и Августины уже давно, с первого потепления, однако звери не спешили выходить, причиной этому стали внезапно наступившие холода. Сейчас сурки появляются регулярно", — написали работники на странице зоопарка в соцсети.
Ижорик постоянно проверяет территорию вольера, а самка пока менее активна, она пока боится уходить далеко от своего жилища.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ленинградском зоопарке готовы лечить приматов с COVID-19.
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