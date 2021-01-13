В Ленинградском зоопарке готовы лечить приматов с COVID-19

В зоопарке Сан-Диего гориллы заразились коронавирусом.

Корреспондент газеты "Петербургский дневник" решил выяснить у работников Ленинградского зоопарка, что они будут делать в случае, если кто-то из их обитателей заболеет COVID-19.

"Мы всегда пытаемся обезопасить наших животных, уборка идёт два раза в день. Это было и до коронавируса. Тестирование на коронавирус мы им не проводим, но максимально стараемся следовать правилам Роспотребнадзора для того, чтобы у нас было безопасно", — сообщили работники зоопарка.

Стоит отметить, что на данный момент никаких случаев заболевания в зоосаде не было выявлено.

Определить, что примат болен, несложно. У них, также как и у людей, появляются кашель и заложенность носа.

Приматы под неустанным наблюдением ветеринаров. Новые обитатели Ленинградского зоопарка сначала находятся в карантинной зоне, а уже потом их подселяют к другим животным.