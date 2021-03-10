С 1 апреля в Петербурге откроется запись детей в первые классы

Петербург готовится к началу следующего учебного года. Запись детей в первые классы откроется с 1 апреля, сообщает "Форпост".

В первую очередь в школы начнут записывать детей граждан, имеющих федеральные и региональные льготы, затем тех, кто проживает на закреплённой за школой территории. Их документы будут принимать с 1 апреля по 30 июня.

Для остальных запись станет возможной с 6 июля по 5 сентября.

Родители будущих первоклассников смогут подать заявления в МФЦ или на портале Госуслуг.

Необязательно отправлять документы 1 апреля, отметили в Смольном. Онлайн и оффлайн заявки имеют одинаковую юридическую силу. Школы рассмотрят их в течение 30 рабочих дней с момента подачи.

Если ребёнок обучался в "Отделении дошкольного образования", то не нужно отправлять заявление на поступление в первый класс.

В 2021 году число первоклассников в петербургских школах составит 64 000 человек.