Петербург готовится к началу следующего учебного года. Запись детей в первые классы откроется с 1 апреля, сообщает "Форпост".
В первую очередь в школы начнут записывать детей граждан, имеющих федеральные и региональные льготы, затем тех, кто проживает на закреплённой за школой территории. Их документы будут принимать с 1 апреля по 30 июня.
Для остальных запись станет возможной с 6 июля по 5 сентября.
Родители будущих первоклассников смогут подать заявления в МФЦ или на портале Госуслуг.
Необязательно отправлять документы 1 апреля, отметили в Смольном. Онлайн и оффлайн заявки имеют одинаковую юридическую силу. Школы рассмотрят их в течение 30 рабочих дней с момента подачи.
Если ребёнок обучался в "Отделении дошкольного образования", то не нужно отправлять заявление на поступление в первый класс.
В 2021 году число первоклассников в петербургских школах составит 64 000 человек.
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