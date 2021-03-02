Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на 8 марта

В этом году 8 марта россияне будут отмечать сразу два праздника — Международный женский день и начало масляной недели.

О погоде в Петербурге на праздничные дни в интервью изданию "Невские новости" заведующий бюро погоды РГГУ Юрий Куткевич.

По прогнозу специалиста, накануне 8 марта в Северной столице ожидается похолодание.

"Похолодание будет с 4 по 6 марта точно. Восьмого марта температура сохранится отрицательная, от 0 до -4 градусов", — приводит издание слова специалиста. ﻿﻿