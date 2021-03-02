В этом году 8 марта россияне будут отмечать сразу два праздника — Международный женский день и начало масляной недели.
О погоде в Петербурге на праздничные дни в интервью изданию "Невские новости" заведующий бюро погоды РГГУ Юрий Куткевич.
По прогнозу специалиста, накануне 8 марта в Северной столице ожидается похолодание.
"Похолодание будет с 4 по 6 марта точно. Восьмого марта температура сохранится отрицательная, от 0 до -4 градусов", — приводит издание слова специалиста.
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