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Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на 8 марта

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В этом году 8 марта россияне будут отмечать сразу два праздника — Международный женский день и начало масляной недели.

О погоде в Петербурге на праздничные дни в интервью изданию "Невские новости" заведующий бюро погоды РГГУ Юрий Куткевич.

По прогнозу специалиста, накануне 8 марта в Северной столице ожидается похолодание.

"Похолодание будет с 4 по 6 марта точно. Восьмого марта температура сохранится отрицательная, от 0 до -4 градусов", — приводит издание слова специалиста.

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Автор: Снежана Шахова
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