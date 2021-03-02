В старом фонде Петербурга цены на комнаты выросли на 30%

Цены на петербургские комнаты выросли почти на 30%, сообщает портал "Невские новости".

Теперь цены на них сопоставимы со стоимостью однокомнатной квартиры в спальном районе.

Ранее цены на комнаты держались на одном уровне, и люди стремились приобрести квартиру в новостройках, отметили специалисты "Петербургской Недвижимости".

Однако в конце прошлого года ситуация изменилась. Кроме того, большой скачок произошёл в 2021 году. Так, комната площадь 20-25 кв. метров в старом фонде в 2-4-комнатных квартирах теперь стоит от 3 до 5,5 млн рублей. Такая цена равняется стоимости 1 кв. метра в бизнес-классе на первичном рынке.

При этом изменение цен произошло и на самые дешёвые комнаты, расположенные в бывших общежитиях. Так, стоимость возросла с 900 тыс. рублей до 1 млн 200 тыс. рублей. По мнению экспертов, к основным причинам повышения стоимости жилья относится рост цен на остальные объекты недвижимости.