Власти Петербурга ужесточили условия расселения коммунальных квартир. Теперь претендовать на улучшение жилищных условий смогут только малоимущие петербуржцы.

О перспективах расселения петербургских коммуналок в интервью "Правде.Ру" рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Николаевич Апрелев.

"На самом деле не во всех же регионах страны есть бюджетное финансирование, которое стимулирует ликвидацию коммунальных квартир. В Москве, например, такой бюджетной поддержки и таких бюджетных программ нет.

Большую часть коммунальных квартир всегда расселяли риэлторы и инвесторы, которые, находя потенциального покупателя на эту квартиру, финансировали расселение и потом эту квартиру уже получал инвестор и делал в ней ремонт. Но в этой ситуации, безусловно, есть много вопросов. Первый — это техническое состояние дома в целом, во-вторых — это риски, вызванные тем, что и состояние общедомовых коммуникаций, состояние фасадов, кровли и всех остальных общественных зон могут находиться в очень плачевном состоянии. Особенно это характерно для Питера, потому что там очень много старого жилого фонда.

Конечно, комплексное решение этого вопроса — это более интересный инструмент. Я знаю, что там была программа, которую нормативно и законодательно готовили в отношении домов-памятников. По-моему, Оксана Генриховна Дмитриева готовила целый ряд проектов, связанных как раз с комплексной реконструкцией домов, в которых очень много коммунальных квартир, но при этом это дома-памятники.

Я так понимаю, что эта программа продолжает развиваться, и она работает. А субсидирование расселения коммунальных квартир, если оно будет прекращено, безусловно, не уменьшит количество коммунальных квартир и по-прежнему какая-то часть людей, проживающих в коммунальных квартирах, будет вынуждена в таком положении находиться", — пояснил собеседник "Правды.Ру".