В Петербурге ужесточили требования к расселению коммуналок

Власти Петербурга ужесточили условия расселения коммунальных квартир. Теперь петербуржцам, претендующим на улучшение жилищных условий, нужно будет доказать свою бедность.

Соответствующий законопроект в ЗакСе приняли 17 февраля в окончательном третьем чтении.

Автором данного предложения стал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Законопроект одобрен, градоначальник теперь будет должен подписать документ.

На учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий будут ставить только малоимущих.

Кроме того, петербуржцы не смогут стоять в очереди на улучшение и параллельно принимать участие в программе расселения коммунальных квартир. Исключение составляют ветераны, многодетные семьи и инвалиды.

﻿