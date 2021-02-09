Ямальские врачи спасли недоношенного ребёнка, родившегося в тундре, сообщает агентство N24.
Врачи пришлось в метель добираться до чума на вертолёте и снегоходе. С собой у них были лекарства, ИВЛ и кювез для малыша.
Роды у женщины начались на 33 неделе беременности. Ей пришлось рожать прямо в чуме. Родственники вызвали "скорую помощь".
Так как на улице стоял сильный мороз, родственникам пациентки пришлось максимально топить печь для поддержания тепла, чтобы согреть пелёнки для ребёнка. К счастью, роды прошли успешно.
Ребёнка вместе с матерью доставили в перинатальный центр Салехарда.
Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.