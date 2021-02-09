Роды в чуме: на Ямале врачи спасли недоношенного младенца

Ямальские врачи спасли недоношенного ребёнка, родившегося в тундре, сообщает агентство N24.

Врачи пришлось в метель добираться до чума на вертолёте и снегоходе. С собой у них были лекарства, ИВЛ и кювез для малыша.

Роды у женщины начались на 33 неделе беременности. Ей пришлось рожать прямо в чуме. Родственники вызвали "скорую помощь".

Так как на улице стоял сильный мороз, родственникам пациентки пришлось максимально топить печь для поддержания тепла, чтобы согреть пелёнки для ребёнка. К счастью, роды прошли успешно.

Ребёнка вместе с матерью доставили в перинатальный центр Салехарда.

Сейчас их жизни ничего не угрожает.