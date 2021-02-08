В ХМАО сотрудники правоохранительных органов задержали влиятельного бизнесмена Андрея Копайгору. Об этом сообщил портал "Ура.ру" со ссылкой на собственные источники.

"Копайгора был задержан сотрудниками полиции у себя в квартире, после чего доставлен в изолятор временного содержания. Там бизнесмен начал жаловаться на плохое самочувствие и был госпитализирован. Но окончательное решение о мере пресечения Копайгоры должен будет вынести сургутский городской суд", — утверждает источник.

"К Копайгоре есть вопросы и по банкротству "Югорской промышленной корпорации", бенефициаром которой он считается, и по срыву обязательств по строительству жилых домов", — добавил источник.