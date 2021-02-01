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На незаконной акции в Волгограде задержали рыцаря в доспехах

Россия » Юг » Волгоград

Первым на незадачливого рыцаря обратил внимание… металлодетектор. Его отчаянный звон привлёк внимание сотрудников полиции.

На незаконной акции в Волгограде задержали рыцаря в доспехах

Несколько молодых волгоградцев в воскресенье, 31 января, решили составить компанию активистам, устроившим несанкционированную акцию в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. Один из юношей наиболее основательно подошёл к вопросу обеспечения собственной безопасности: он пришёл на митинг в средневековых доспехах.

Молодой человек привлёк внимание сотрудников правоохранительных органов на площади Павших борцов в центре Волгограда. Точнее, первым на такое количество железа среагировали рамки металлоискателей. Впрочем, очевидцы сообщают, что юноша и сам вёл себя довольно вызывающе на виду у полицейских. Возможно, ему хотелось показаться бесстрашным рыцарем перед приятелями, некоторые из них при знакомстве с полицией оказались несовершеннолетними.

"Звенящего рыцаря" доставили в отдел полиции. Разоблачиться ему не помогли, пришлось снимать с себя доспехи самостоятельно. Очевидцы сообщают об одном задержанном, но, судя по видео из полицейского участка, в отдел доставили всё же двоих парней в средневековой амуниции.

Автор: Людмила Черткова, Редактор: Ольга Алексеева
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