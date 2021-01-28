Россия возобновит авиасообщение ещё с двумя странами

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией посчитал эпидемиологическую обстановку достаточно благоприятной для возобновления авиасообщения.

Для оценки эпидемиологической безопасности используется ряд критериев. Например, коэффициент распространения коронавируса не должен превышать 1 в течение последней недели, а суточный прирост заболевших — не более 1% в течение двух недель.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва — Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва — Сингапур, три рейса в неделю)", — сообщил оперштаб.

Согласно правилам, установленным властями Греции, страна готова принимать до 500 россиян в неделю. Для въезда понадобится отрицательный результат теста на COVID-19 и ваучер, подтверждающий бронь номера в гостинице.