Россия возобновит авиасообщение ещё с двумя странами

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией посчитал эпидемиологическую обстановку достаточно благоприятной для возобновления авиасообщения.
Для оценки эпидемиологической безопасности используется ряд критериев. Например, коэффициент распространения коронавируса не должен превышать 1 в течение последней недели, а суточный прирост заболевших — не более 1% в течение двух недель.
"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва — Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва — Сингапур, три рейса в неделю)", — сообщил оперштаб.
Согласно правилам, установленным властями Греции, страна готова принимать до 500 россиян в неделю. Для въезда понадобится отрицательный результат теста на COVID-19 и ваучер, подтверждающий бронь номера в гостинице.
"С 8 февраля будут возобновлены перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска", — добавили в оперштабе.
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