В Ленобласти создадут онлайн-фотобазу животных из приютов

В Ленинградской области придумали, как ускорить поиск хозяев для бездомных животных. Для этой цели сотрудники управления ветеринарии региона создадут онлайн-фотобазу животных, проживающих в приютах. База будет размещена на сайте учреждения и в социальных сетях.

Пользователи, которые захотят взять кого-то из животных, смогут увидеть фото и прочитать информацию о характере будущего питомца.

В карточке будут указаны кличка, возраст, информация о том, почему животное оказалось в приюте.

Отмечается, что имеющим отношение к приютам, необходимо направить информацию на почту управления с пометкой "Данные о приюте для формирования базы".

На сайте ведомства указано о том, какие сведения нужны для того, чтобы создать карточку животного.