В Ленинградской области придумали, как ускорить поиск хозяев для бездомных животных. Для этой цели сотрудники управления ветеринарии региона создадут онлайн-фотобазу животных, проживающих в приютах. База будет размещена на сайте учреждения и в социальных сетях.
Пользователи, которые захотят взять кого-то из животных, смогут увидеть фото и прочитать информацию о характере будущего питомца.
В карточке будут указаны кличка, возраст, информация о том, почему животное оказалось в приюте.
Отмечается, что имеющим отношение к приютам, необходимо направить информацию на почту управления с пометкой "Данные о приюте для формирования базы".
На сайте ведомства указано о том, какие сведения нужны для того, чтобы создать карточку животного.
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