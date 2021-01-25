Петербургские власти намерены рассмотреть вопрос о сокращении мест в коронавирусных больницах, об этом сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
В рамках прошлой недели в Северной столице было доставлено в больницу 3 904 пациента с коронавирусом и подозрением на заражение им. Это почти на 23% меньше, чем неделей ранее.
"Ближайшая неделя покажет, может ли мы говорить о тенденции к стиханию второй волны эпидемии или нет. Комитетом по здравоохранению в ближайшее время будет ставиться вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда", — написал он.
Кроме того, в Петербурге скоро откроются 26 новых прививочных пунктов.
"Большинство из них откроются в районных поликлиниках, часть — в отделениях врачей общей практики и на базе гериатрических отделений. Больше всего новых пунктов открывают Невский и Калининский районы", — пояснил он.
Комик презентовал трешевый фит, созданный совместно с группой Cream Soda.