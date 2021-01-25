В Петербурге хотят сократить коечный фонд для пациентов с COVID-19

Петербургские власти намерены рассмотреть вопрос о сокращении мест в коронавирусных больницах, об этом сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

В рамках прошлой недели в Северной столице было доставлено в больницу 3 904 пациента с коронавирусом и подозрением на заражение им. Это почти на 23% меньше, чем неделей ранее.

"Ближайшая неделя покажет, может ли мы говорить о тенденции к стиханию второй волны эпидемии или нет. Комитетом по здравоохранению в ближайшее время будет ставиться вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда", — написал он.

Кроме того, в Петербурге скоро откроются 26 новых прививочных пунктов.