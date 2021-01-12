Сардана Авксентьева, которая объявила об уходе с поста мэра Якутска 11 января, получила звание "Заслуженный работник народного хозяйства" Якутии.

Почётные регалии бывшей чиновнице присвоил глава республики Айсен Николаев.

"Я высоко ценю её вклад в развитие нашей республики и нашего города. Я подписал указ о присвоении звания "Заслуженный работник народного хозяйства". Недавно мы с ней разговаривали, я попросил её пролечиться, ей предстоят операции, ну и потом мы уже найдем возможность торжественно ей вручить. Она, уверен, поправится, и с её помощью ещё многое будет сделано для развития нашего города и нашей республики", — сообщил губернатор.