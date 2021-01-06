Путин заявил о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями

В России будет создан фонд помощи детям, страдающим редкими заболеваниями. Об этом заявил Владимир Путин.

Как сообщает издание gazeta. ru, в фонд будет направлено 60 миллиардов рублей, полученных от сбора налога на доходы физических лиц. Известно, что фонд получит название "Круг добра".

О создании фонда президент заявил во время совещания по вопросам социальной защиты населения. Он сообщил, что в настоящее время готов проект соответствующего указа.

Путин отметил, что в фонд пойдут средства от сборов НДФЛ для доходов, превышающих пять миллионов рублей в год.