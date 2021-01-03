Собянин разрешил московским чиновникам пройти вакцинацию

В Москве приказом главы города Сергея Собянина был расширен перечень групп риска, который допускается к массовой вакцинации от коронавируса.

"Мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового секторов", — написал градоначальник на своём официальном сайте.

Также вакцинацию с 4 января смогут пройти сотрудники органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.