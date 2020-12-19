В течение дня в Москве ожидается выпадение снега и увеличение снежного покрова на несколько сантиметров.
В некоторых районах города снежный покров будет достигать 10-11 сантиметров. Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
"Это будет достаточно комфортная погода со слабым минусом, снежком, наибольшая интенсивность которого, конечно, будет в утренние часы — сейчас и ближайший час. Всего выпадет 2-3 миллиметра осадков, что добавит 1-3 сантиметра снега", — отметил специалист.
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