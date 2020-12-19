Москвичей предупреждают о сильных снегопадах 19 декабря

В течение дня в Москве ожидается выпадение снега и увеличение снежного покрова на несколько сантиметров.

В некоторых районах города снежный покров будет достигать 10-11 сантиметров. Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.