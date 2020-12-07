"Скоро сдуюсь": петербургские рестораторы провели акцию протеста

Владельцы петербургских ресторанов решили запустить флешмоб против ограничений на Новый год.

Стоит напомнить, что в период с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января жителей Северной столицы ждёт новый "комендантский час". Заведения общественного питания будут открыты до 19:00. А в период с 30 декабря по 3 января все кафе и рестораны города будут закрыты. Это будет серьёзным ударом по выручке общепита.

Объединение предприятий общественного питания города "Рестоград" собирается защитить свои права.

"Мы понимаем, что в такой ситуации многие заведения эти самые праздники не переживут. Поэтому мы продолжаем борьбу и будем отстаивать свой вариант ограничений — только 31.12 и 01.01", — говорится в сообщении объединения в Facebook.

Для того чтобы остаться на рынке, владельцы заведений общественного питания намерены устроить флешмоб. Они направят в рестораны шарики с надписью "скоро сдуюсь", которые нужно будет сфотографировать и распространить фото в своих соцсетях с хештегом #скоросдуюсь.

Стоит отметить, что флешмоб проводится в рамках закона.