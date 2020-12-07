Убивший парижского учителя чеченец похоронен на родине

Абдулак Анзоров, этнический чеченец, проживавший вместе с семьёй в Париже, обезглавивший там учителя Самуэля Пати, который на уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo, похоронен на малой родине, в чеченском селе.

Как сообщает издание "Кавказский узел", похороны состоялись 6 декабря в селе Шалажи Урус-Мартановского района, куда тело 18-летнего юноши было доставлено 5 декабря.

На эти два дня (5-6 декабря) въезд в село был заблокирован военными патрулями. Пропускали только тех, кто там прописан.

Как сообщает Baza, похоронили Анзорова с почестями. На видео, опубликованном Telegram-каналом Baza, группа мужчин, некоторые из них в защитных масках, сопровождает нескольких человек, которые несут по заснеженному кладбищу завернутое тело. Все они скандируют по-чеченски.

Всего участие в церемонии приняли порядка 200 человек. В основном это родственники семьи Анвазовых.

Власти Чеченской республики пока информацию не прокомментировали.

Напомним, Самуэль Пати был обезглавлен Абдулаком Анзоровым пригороде Парижа 16 октября. Это убийство дало толчок серии терактов на религиозной почве на территории Франции.

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