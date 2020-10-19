Москва не будет расследовать убийство чеченцем учителя в Париже

В пятницу в Париже этнический чеченец, семья которого жила во Франции, убил и обезглавил учителя французского языка, после чего открыл стрельбу по полицейским.

Об этом ранее уже рассказывала "Правда.Ру".

По словам официальных лиц, нападение расследуется как "убийство, связанное с террористической организацией". Французская прокуратура потребовала от Москвы провести собственное расследование.

Он уехал из России в возрасте 6 лет

По мнению представителя нашего посольства в Париже, российские власти не имеют полномочий возбуждать дело против нападавшего московского происхождения, обезглавившего учителя во Франции поскольку его происхождение не так важно, как место его радикализации.

"Россия не планирует начинать собственное расследование жестокого убийства, совершенного в городе Конфлан-Сент-Онорин недалеко от французской столицы, — говорит пресс-секретарь российского дипведомства Сергей Паринов. - Это связано с тем, что нет никаких законных средств для расследования убийства на французской земле".

По его словам, посольство связалось с французским министерством внутренних дел по этому делу, чтобы "поддерживать связь".

Паринов подтвердил, что уроженец Москвы, этнический чеченский подросток, названный нападавшим, прибыл во Францию в 2008 году вместе со своей семьей, которая попросила там убежища. Кроме того, в марте ему был выдан долгосрочный вид на жительство, который позволил оставаться во Франции по крайней мере до 2030 года.

Дипломат уверен: происхождение нападавшего не сыграет большой роли в расследовании совершенного убийства.

" Важно не место рождения, а то, где подозреваемый был радикализирован и встал на террористический путь, — сказал Паринов агентству РИА Новости. — Точные обстоятельства, побудившие парня совершить это убийство, до сих пор неизвестны, но пока представляется маловероятным, что его радикализация имела какое-либо отношение к России, поскольку мужчина, родившийся в 2002 году, с шести лет жил во Франции".

Известно, что убитый учитель Сэмюэль Пати показывал своим карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo.

Убивший его 18-летний ученик несколько часов бродил по улицам с ножом и пневматическим пистолетом, был застрелен полицией в соседнем городе Эраньи.

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