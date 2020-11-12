В Берлине 11-летний ученик угрожал обезглавить своего учителя

Директор начальной школы в Шпандау, Берлин, сообщил немецким СМИ, что 11-летний ученик-мусульманин угрожал обезглавить своего учителя.

"Ребята в классе были ошеломлены, когда услышали, как ученик сказал своему учителю: "Я сделаю с тобой то же самое, что мальчик сделал с учителем в Париже", — рассказала Карина Дженихе, директор школы (цитата Der Tagesspiegel).

По словам педагога, во время минуты молчания в память о Самюэле Пати, этот подросток сказал однокласснику, что это "нормально — убить кого-то, кто оскорбил пророка."

По сообщениям, присутствовавший при этом имам немедленно заговорил с ребенком, а учителя вызвали для разговора родителей.

Напомним, что в самой Франции, где произошло убийство учителя Пати подростком, под следствием за радикальные комментарии уже находятся дети в возрасте от восьми лет.

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