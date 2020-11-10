Глобальное потепление сделает из Сочи новый Майами

Пока большая часть мира обеспокоена изменением климата, россияне — это подтверждают многочисленные соцопросы — уверены: для нашей страны это "не самый плохой расклад".

Кстати, некоторые учёные тоже так считают. Например, Владимир Семёнов, заместитель директора Российского института физики атмосферы имени Обухова, говорит, что погода в России в результате глобального потепления станет намного мягче, как в более умеренном климате.

Выступая в эфире телеканала "Мир", Семёнов заявил:

"Для России перемены не опасны, возможно, даже благоприятны. Климат будет такой же, как в Варшаве, Гамбурге. В Сочи все будет как в Майами. Вот только самые северные регионы России могут быть не так уж довольны меняющейся погодой — в последние 20 лет лед тает ускоренными темпами. Например, море Лаптевых еще не замерзло".

Проблемы придут именно с севера

Напомним, в октябре президент России Владимир Путин отметил, что Россия особенно уязвима к последствиям глобального потепления, так как 65% территории страны состоит из вечной мерзлоты. Любые экологические изменения будут иметь колоссальные последствия для российской экономики и инфраструктуры.

"Это касается трубопроводных систем, жилых кварталов, построенных на вечной мерзлоте, и так далее, — пояснил Путин, выступая в дискуссионном клубе "Валдай". - Если до 25 % приповерхностных слоев вечной мерзлоты, а это около трех-четырех метров, растают к 2100 году, мы почувствуем эффект очень сильно."

По словам президента, климатический кризис в России может быстро превратиться в снежный ком, поскольку таяние вечной мерзлоты будет стимулировать выбросы метана и потенциально может выйти из-под контроля.