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Глобальное потепление сделает из Сочи новый Майами

Пока большая часть мира обеспокоена изменением климата, россияне — это подтверждают многочисленные соцопросы — уверены: для нашей страны это "не самый плохой расклад".

Глобальное потепление сделает из Сочи новый Майами

Кстати, некоторые учёные тоже так считают. Например, Владимир Семёнов, заместитель директора Российского института физики атмосферы имени Обухова, говорит, что погода в России в результате глобального потепления станет намного мягче, как в более умеренном климате.

Выступая в эфире телеканала "Мир", Семёнов заявил:

"Для России перемены не опасны, возможно, даже благоприятны. Климат будет такой же, как в Варшаве, Гамбурге. В Сочи все будет как в Майами. Вот только самые северные регионы России могут быть не так уж довольны меняющейся погодой — в последние 20 лет лед тает ускоренными темпами. Например, море Лаптевых еще не замерзло".

Проблемы придут именно с севера

Напомним, в октябре президент России Владимир Путин отметил, что Россия особенно уязвима к последствиям глобального потепления, так как 65% территории страны состоит из вечной мерзлоты. Любые экологические изменения будут иметь колоссальные последствия для российской экономики и инфраструктуры.

"Это касается трубопроводных систем, жилых кварталов, построенных на вечной мерзлоте, и так далее, — пояснил Путин, выступая в дискуссионном клубе "Валдай". - Если до 25 % приповерхностных слоев вечной мерзлоты, а это около трех-четырех метров, растают к 2100 году, мы почувствуем эффект очень сильно."

По словам президента, климатический кризис в России может быстро превратиться в снежный ком, поскольку таяние вечной мерзлоты будет стимулировать выбросы метана и потенциально может выйти из-под контроля.

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