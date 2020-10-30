Синоптики прогнозируют аномальный ноябрь

Ноябрь порадует россиян тёплой погодой — на всей территории страны температура будет около и выше нормы.

Такой прогноз озвучил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

По словам синоптика, "непривычно тепло" будет в северных регионах: Коми, Якутии, ЯНАО, Архангельской области, на севере Красноярского края.

"Температурный фон ниже нормы не прогнозируется вообще нигде, — сказал Вильфанд. — Кстати, излишков осадков тоже не ожидаем".

А что насчёт более близких прогнозов?

Как рассказал Вильфанд, "некомфортной" будет погода в ближайшую неделю всего в нескольких регионах:

в Коми,

Эвенкийском и Туруханском районах Красноярского края,

Ненецком автономном округе,

Алтайском крае,

Кемеровской и Челябинской областях.

Там, по прогнозам, будут снегопады с дождём и гололедом.

А вот в Западной Сибири и Красноярском крае, наоборот, в ближайшие семь дней будет "почти жарко":

"Там температура на 8 — 10 °С выше нормы".

Вильфанд уточнил, что в Европейской России температура ожидается на 2-6 °С выше климатической нормы: