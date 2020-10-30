Синоптики прогнозируют аномальный ноябрь

Ноябрь порадует россиян тёплой погодой — на всей территории страны температура будет около и выше нормы.
Такой прогноз озвучил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.
По словам синоптика, "непривычно тепло" будет в северных регионах: Коми, Якутии, ЯНАО, Архангельской области, на севере Красноярского края.
"Температурный фон ниже нормы не прогнозируется вообще нигде, — сказал Вильфанд. — Кстати, излишков осадков тоже не ожидаем".
Как рассказал Вильфанд, "некомфортной" будет погода в ближайшую неделю всего в нескольких регионах:
Там, по прогнозам, будут снегопады с дождём и гололедом.
А вот в Западной Сибири и Красноярском крае, наоборот, в ближайшие семь дней будет "почти жарко":
"Там температура на 8 — 10 °С выше нормы".
Вильфанд уточнил, что в Европейской России температура ожидается на 2-6 °С выше климатической нормы:
"Температура и там очень высокая. Южнее Москвы на 4 — 6 °С градусов выше нормы, на севере ЦФО и в Северо-Западном ФО — на 2 — 4 °С теплее".
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.