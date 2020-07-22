Магазины и рестораны откроют в КБР

Массовые мероприятия разрешили проводить в Кабардино-Балкарской республике. Очередное снятие ограничений согласовали местные власти.

Послабления вступят в силу 23 июля. По решению главы республики Казбека Кокова, откроются магазины, точки общепита, образовательные учреждения, предприятия сферы услуг. В отличие от многих регионов в КБР разрешили зрелищные и массовые мероприятия, но их участниками могут стать не более 50 человек. Каждый из них обязан соблюдать социальную дистанцию в один метр.

С четверга в республике также можно проводить спортивные и деловые мероприятия. Участники и зрители обязаны носить маски. Откроют в Кабардино-Балкарии и гостиницы, места отдыха.

А вот гражданам старше 65 лет по-прежнему придется оставаться дома. Режим самоизоляции для них продлен до 9 августа. Им можно выходить на улицу на прогулку, но запрещено посещать места массового скопления людей.

С начала эпидемии в республике зарегистрировано 5 839 случаев заражения коронавирусом. Жертвами стали 64 местных жители. Под наблюдением медиков на больничных койках остается 531 пациент.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что первая волна коронавируса в России еще не завершена. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.