В Москве выявлено 638 новых инфицированных коронавирусом. Накануне их было 602.
Как сообщает оперативный штаб, за сутки в столице от COVID скончались 19 человек, выздороветь смогли 1168 пациентов. Среди новых инфицированных:
На втором месте вновь Свердловская область. Здесь за последние 24 часа положительные тесты на коронавирус получили 234 человека. На третьем месте Ханты-Мансийский автономный округ, где прирост коронавирусных больных составил 221 человек.
Еще в шести регионах за сутки коронавирус подхватили больше полутора сотен человек:
А вот в семи регионах новых заболевших меньше полутора десятков. Так, в Севастополе всего один новый случай, в Еврейской АО — два, в Калининградской области — семь, в Крыму и Костромской области — по 11, в Чечне и Липецкой области — по 12.
Всего коронавирус выявлен у 5 682 жителей 83 регионов России. Скончались 165 пациентов, выздоровели 9 669 человек.
От Украины могут отделиться восемь областей в случае нового Майдана. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.