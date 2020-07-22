В Москве вновь растет число инфицированных коронавирусом

В Москве выявлено 638 новых инфицированных коронавирусом. Накануне их было 602.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки в столице от COVID скончались 19 человек, выздороветь смогли 1168 пациентов. Среди новых инфицированных:

54,4% — от 18 до 45 лет.

27,0% — от 46 до 65 лет.

7,8% — от 66 до 79 лет.

4,1% — старше 80 лет.

6,7% — дети.

На втором месте вновь Свердловская область. Здесь за последние 24 часа положительные тесты на коронавирус получили 234 человека. На третьем месте Ханты-Мансийский автономный округ, где прирост коронавирусных больных составил 221 человек.

Еще в шести регионах за сутки коронавирус подхватили больше полутора сотен человек:

Нижегородская область (+217).

Санкт-Петербург (+186).

Мурманская область (+183).

Алтайский край (+183).

Ямало-Ненецкий автономный округ (+175).

Иркутская область (+170).

А вот в семи регионах новых заболевших меньше полутора десятков. Так, в Севастополе всего один новый случай, в Еврейской АО — два, в Калининградской области — семь, в Крыму и Костромской области — по 11, в Чечне и Липецкой области — по 12.

Всего коронавирус выявлен у 5 682 жителей 83 регионов России. Скончались 165 пациентов, выздоровели 9 669 человек.