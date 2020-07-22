Свыше 150 россиян скончались от коронавируса за сутки

Почти 10 тысяч россиян вылечились от коронавируса за минувшие сутки. С начала эпидемии победить вирус смогли уже 572 053 пациента.

Число заболевших увеличилось на 5 862 человека. Днем ранее прирост инфицированных составлял 5 842 человека, еще на день раньше их было 5 940.

Как сообщает оперативный штаб, жертвами вируса за последние сутки стали 165 пациентов. Ранее сообщалось о 153 летальных исходах от COVID, в понедельник их было 85. С начала эпидемии в России коронавирус убил 12 745 россиян.

Всего в стране зарегистрировано 789 190 случаев заражения. По данным Роспотребнадзора, проведено уже больше 25,7 миллиона тестов на COVID. Из них за последние сутки — 255 тысяч. Под наблюдением врачей остаются 266,1 тысяча россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Японии официально признали дексаметазон препаратом от коронавируса. Это дешевый и широко используемый стероид. Как показали проведенные в Великобритании испытания, препарат снижает смертность среди коронавирусных больных.