Вечерний митинг в поддержку Фургала завершился в Хабаровске

В Хабаровске подошла к концу несанкционированная акция протеста в поддержку задержанного губернатора региона Сергея Фургала. Сами протестующие назвали свою акцию "вечерним митингом".

Протест прошел в два этапа и собрал несколько десятков тысяч человек в целом. Акция закончилась без происшествий.