В Хабаровске подошла к концу несанкционированная акция протеста в поддержку задержанного губернатора региона Сергея Фургала. Сами протестующие назвали свою акцию "вечерним митингом".
Протест прошел в два этапа и собрал несколько десятков тысяч человек в целом. Акция закончилась без происшествий.
"На площади в полдень собралось около 70 человек, 40 из них — у здания правительства, остальные — чуть в отдалении в ожидании митинга. Но митинга как такового не было, никто людей не организовал, и они в течение полутора часов разошлись", — сообщили в хабаровской мэрии.
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