Рынки, ТЦ и кинотеатры открывают в Карачаево-Черкессии

Рестораны, кафе, спортзалы, торговые центры и кинотеатры открываются в Карачаево-Черкесской республике. В регионе переходят к третьему этапу снятия ограничения.

Решение, принятое местным правительством, согласовано с санитарными врачами.

"Сегодня регион достиг тех показателей, когда Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека согласовала переход на третий этап снятия ограничений. А это значит, что стало возможным возобновление работы предприятий торговли и услуг, непродовольственных рынков, торговых центров, кинотеатров, гостиниц и турбизнеса, кафе и ресторанов (при условии расстановки перегородок или расстановки столов на 1,5-2 метров), бассейнов и тренажерных залов, мест отдыха населения, образовательных учреждений и органов ЗАГС", — написал на своей странице в социальной сети глава КЧР Рашид Темрезов.

Ряд ограничений при этом продлили. В частности, выходить из дома нельзя гражданам старше 65 лет, запрещены массовые мероприятия. В регионе продолжает действовать масочный режим, населению напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию.