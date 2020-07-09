Крупнейший производитель минеральных удобрений "Уралхим" приостановил работу предприятия "Азот" в Пермском крае, заявив о том, что река Кама загрязнена хлоридами кальция.
Роспотребнадзор провел проверку воды и пришел к выводу, что река абсолютно чиста, и содержание в ней хлоридов не превышает допустимую гигиеническую норму.
"Не превышает гигиенический норматив и соответствует требованиям СанПиН", — рассказали в надзорном органе.
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