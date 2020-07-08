В Крыму хотят построить новую железнодорожную ветку

Увеличить пропускную способность железных дорог планируют в Крыму. Местные власти рассчитывают на строительство новой железнодорожной ветки.

Она должна соединить Керчь и Симферополь.

"Мы изучаем возможность строительства железной дороги от Керчи до Симферополя. Готовим технико-экономическое обоснование. Я не готов сказать, будет ли реализован этот проект. Только после того, как будут изучены все возможности, стоимость и окупаемость проекта, только тогда будет принято решение", — пояснил глава республики Сергей Аксенов.

Железнодорожное сообщение между указанными городами существует и сейчас. Но значительная часть действующей ветки одноколейная, один из отрезков пути не электрифицирован.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на Крымском мосту открыли движение грузовых поездов. По словам Аксенова, теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от остальных регионов России. По мосту ежедневно будут проходить 12 грузовых поездов. В перспективе это позволит перевозить 13 млн тонн грузов в год.