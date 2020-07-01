На Крымском мосту открыли движение грузовых поездов

По Крымскому мосту открыто железнодорожное грузовое движение. Навстречу друг другу отправились два грузовых поезда "Крымских железных дорог".

На одном из них доставляют продукцию крымских заводов, в частности кальцинированную соду и известняк. Второй поезд везет бензин, удобрения, зерно и цемент.

"Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Пропускная способность Крымского моста составляет 12 грузовых пар поездов в сутки. В перспективе это позволит перевозить 13 млн тонн грузов в год.

Протяженность моста — 19 км. Это самый длинный мост на территории нашей страны и европейских стран.

В 2018 года Крымский мост был открыт для автомобилей, а в конце 2019 года по нему были запущены пассажирские поезда. Запуск грузовых поездов должен был состояться в декабре прошлого года, но его пришлось отложить, так как на месте строительства обнаружили древний город.

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