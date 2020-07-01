По Крымскому мосту открыто железнодорожное грузовое движение. Навстречу друг другу отправились два грузовых поезда "Крымских железных дорог".
На одном из них доставляют продукцию крымских заводов, в частности кальцинированную соду и известняк. Второй поезд везет бензин, удобрения, зерно и цемент.
"Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Пропускная способность Крымского моста составляет 12 грузовых пар поездов в сутки. В перспективе это позволит перевозить 13 млн тонн грузов в год.
Протяженность моста — 19 км. Это самый длинный мост на территории нашей страны и европейских стран.
В 2018 года Крымский мост был открыт для автомобилей, а в конце 2019 года по нему были запущены пассажирские поезда. Запуск грузовых поездов должен был состояться в декабре прошлого года, но его пришлось отложить, так как на месте строительства обнаружили древний город.
В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.