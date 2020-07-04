Российская авиакомпания вернула на рейсы самолеты со стоянки

Авиакомпания использует все самолеты, которые ранее были припаркованы из-за сокращения количества рейсов.

"Уральские авиалинии" задействовали все самолеты, которые ранее были поставлены на стоянку из-за невостребованности в связи с коронавирусной пандемией.