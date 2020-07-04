Авиакомпания использует все самолеты, которые ранее были припаркованы из-за сокращения количества рейсов.
"Уральские авиалинии" задействовали все самолеты, которые ранее были поставлены на стоянку из-за невостребованности в связи с коронавирусной пандемией.
"В настоящее время все самолеты нашей авиакомпании задействованы в выполнении перелетов", — говорится в сообщении
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.