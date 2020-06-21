В Петербурге произошло столкновение автобуса и двух автомобилей

В пресс-службе МЧС России сообщили агентству РИА "Новости" о ДТП в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Девять человек пострадали во время столкновения автобуса и двух легковых автомобилей. Один пострадавший в аварии скончался на месте.