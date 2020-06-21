В пресс-службе МЧС России сообщили агентству РИА "Новости" о ДТП в Кировском районе Санкт-Петербурга.
Девять человек пострадали во время столкновения автобуса и двух легковых автомобилей. Один пострадавший в аварии скончался на месте.
"На проспекте Стачек произошло столкновение четырех автомобилей — трех легковых и маршрутного автобуса ПАЗ. Погиб водитель одной легковушки, осматривались врачами девять человек — семь из автобуса и два из легковых автомашин", — сказал собеседник агентства.
Процесс "отмазывания" Михаила Ефремова от тюрьмы переходит во вторую фазу, которая подразумевает очернение семьи погибшего Сергея Захарова.