В Москве за сутки от коронавируса скончались 50 человек

Число жертв коронавируса в Москве уменьшается. За минувшие сутки от инфекции умерли 57 человек.

Как сообщает оперативный штаб, днем ранее жертв было 64, еще на сутки ранее — 61. У всех скончавшихся был диагностирован COVID-19 и пневмония, также были сопутствующие хронические заболевания.

Выздороветь за сутки смогли больше 2,6 тысячи москвичей.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2643 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 97 358", — рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в НИИ Склифосовского используют новый метод лечения коронавируса. На официальном сайте мэра Москвы сообщается об использовании гипербарической оксигенации (ГБО). Известно, что 25 пациентов уже испытали более сотни баросеансов.

ГБО — метод насыщения пациента кислородом под высоким давлением в лечебных целях, осуществляется в гипербарических барокамерах.