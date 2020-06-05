В НИИ Склифосовского используют новый метод лечения от COVID-19

На официальном сайте мэра Москвы сообщается об использовании гипербарической оксигенации (ГБО) для лечения от COVID-19 в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Известно, что 25 пациентов уже испытали более сотни баросеансов.

"Теперь ГБО применяется и для пациентов с коронавирусом, у которых есть для этого показания. Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией", — приводятся на сайте слова директора НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, члена клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергея Петрикова.

Для справки:

ГБО - метод насыщения пациента кислородом под высоким давлением в лечебных целях, осуществляется в гипербарических барокамерах.