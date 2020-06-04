В Йошкар-Оле маршрутное такси врезалось в столб

МЧС сообщило об ДТП с участием маршрутного такси в Йошкар-Оле. Водитель не справился с управлением и врезался в придорожный столб.

"Для ликвидации последствий привлекалось 18 человек и шесть единиц техники. По прибытии к месту вызова было обнаружено, что маршрутное такси совершило столкновение с опорой освещения. В результате ДТП есть пострадавшие", — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

По предварительным данным, в транспортном средстве находились пять человек. Водитель маршрутного такси скончался на месте.