Еще 61 человек стал жертвой коронавируса в Москве

Коронавирус убил еще 61 жителя Москвы. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Сообщается, что у всех этих людей были лабораторно подтверждены COVID-19 и пневмония. Также имелись хронические заболевания, которые обострил коронавирус.

А вот выздороветь за прошедший день смогли еще 3385 пациентов.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3385 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 91 654", — рассказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Напомним, что в Москве до 14 июня продлен режим самоизоляции и строгий масочный режим.

Ранее сообщалось, что в России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта или другого кисломолочного продукта. Об этом сообщил вице-президент РАН Владимир Чехонин.

Между тем Министерство обороны готово приступить к тестированию вакцины на людях. Добровольцы уже набраны. Это полсотни военнослужащих из разных подразделений Вооруженных сил. Среди них пять женщин.