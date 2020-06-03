Правительство Мурманской области рассказало журналистам о том, что генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров проведет встречу с губернатором Мурманска, а также осмотрит место обрушения моста в поселке Молочном.
"В среду состоится рабочая поездка генерального директора, председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова в Мурманскую область", — говорится в сообщении.
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.