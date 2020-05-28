Свыше 70 тысяч москвичей победили коронавирус

Еще 71 человек скончался от коронавируса в Москве. Как сообщает оперативный штаб, статистика приводится за минувшие сутки.

У всех жертв опасного заболевания был диагностирован COVID-19, подтвержденный лабораторно. Также была пневмония и сопутствующие хронические заболевания.