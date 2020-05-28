В Балашихе возобновили строительство пристройки к школе №8 на 600 мест. Известно, что строительство было приостановлено из-за коронавируса, а его завершение запланировано на октябрь этого года.
"Сегодня мы посмотрели, как организованы работы на объекте, где ведется строительство пристройки к школе № 8, и как здесь соблюдаются необходимые нормы безопасности. На стройплощадке присутствует врач и применяются все меры для безопасной работы сотрудников. Те планы, которые мы взяли на себя с точки зрения финансирования, мы их сохраним несмотря на то, с какой ситуацией нам пришлось столкнуться", — отметил Игорь Брынцалов, председатель Мособлдумы.
Еще 71 человек скончался от коронавируса в Москве. Как сообщает оперативный штаб, статистика приводится за минувшие сутки.
У всех жертв опасного заболевания был диагностирован COVID-19, подтвержденный лабораторно. Также была пневмония и сопутствующие хронические заболевания.
Министерство финансов по распоряжению Михаила Мишустина перевело 100 миллиардов рублей 56 регионам, которые пострадали от коронавирусной пандемии.
"Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — уточнили в ведомстве.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил о том, что в Москве сегодня будет облачно, возможно осадки.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять узкая полоса повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, местами преимущественно в северных и западных районах возможны небольшие дожди, чисто символические, слабые. Тепло, температура в пределах нормы, даже дневные показатели ближе к началу июня: 21-23 градуса тепла в столице, 18-23 градуса по области", — сказал Леус.
Еще две недели в Хабаровском крае будет действовать режим самоизоляции. Его продлили до 10 июня.
Такое решение приняли краевые власти. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Ранее в регионе планировали отменить самоизоляцию с 1 июня.
На две недели продлен режим самоизоляции в столице. Новая дата — 14 июня.
Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Он уже подписал соответствующий указ. Сохранится и пропускной режим. Продлевать цифровые пропуска не требуется: срок их действия увеличат автоматически.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.