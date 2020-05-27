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Источник Правда.Ру

Аэропорт Внуково приступил к снятию ограничений

Россия » Центр » Москва

Пресс-служба московского аэропорта "Внуково" сообщила о принятии мер по снятию ограничений.

"Международный аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений", — говорится в сообщении.

Известно, что с 1 июня в аэропорт будут пускать только при предъявлении маршрутной квитанции.

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В Херсонской области загорелось здание прокуратуры

Мир » Бывший СССР » Украина

Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила о возгорании здания прокуратуры в Херсонской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", — говорится в сообщении пресс-службы.

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В Москве начали действовать только столичные пропуска

Россия » Центр » Москва

С сегодняшнего дня, 27 мая, в столичном транспорте будут действовать только цифровые пропуска Москвы. Это связано с тем, что во многих регионах пропуска уже начали отменять.

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Меньше трех тысяч москвичей за сутки заболели коронавирусом

Россия » Центр » Москва

Еще 2830 человек заболели коронавирусом в Москве. Положительные тесты они получили за минувшие сутки.

Как сообщает оперативный штаб, около 85% новых инфицированных в столице младше 65 лет:

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Больше 5,8 тысячи москвичей вылечились от коронавируса за сутки

Россия » Центр » Москва

Более 5,8 тысячи человек выздоровели после лечения от коронавируса. Данные по Москве за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Сообщается, что коронавирус победили уже более 67 тысяч москвичей.

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Порядка 200 человек обманули телефонные аферисты из Петербурга

Происшествия » Парад мошенников

Как выяснило следствие, злоумышленники массово рассылали смс-сообщения о том, что банковская карта заблокирована и нужно связаться с оператором по указанному телефону.

мвд мошенничество санкт-петербург
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Овечкин сообщил о рождении второго сына
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Второй футболист "Рубина" сдал положительный тест на коронавирус
Телеканал "Крым 24" отказался от сотрудничества с YouTube
В Петербурге завели уголовное дело из-за травмировавшихся парашютистов
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