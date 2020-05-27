Больше 5,8 тысячи москвичей вылечились от коронавируса за сутки

Более 5,8 тысячи человек выздоровели после лечения от коронавируса. Данные по Москве за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Сообщается, что коронавирус победили уже более 67 тысяч москвичей.