Екатеринбургская студентка из Гвинеи скончалась в общежитии УФУ

В пресс-службе регионального управления СК РФ сообщили агентству РИА "Новости" о том, что следователи приступили к проверке обстоятельств смерти гвинейской студентки в общежитии Екатеринбурга.

"Органами СК РФ проводится доследственная проверка по данному факту. Признаков криминала в данной ситуации не усматривается. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза", — сказали в СУ СК.

По данным Уральского федерального университета, вчера вечером в общежитии учебного заведения стало известно о смерти студентки из Гвинеи.