В пресс-службе регионального управления СК РФ сообщили агентству РИА "Новости" о том, что следователи приступили к проверке обстоятельств смерти гвинейской студентки в общежитии Екатеринбурга.
"Органами СК РФ проводится доследственная проверка по данному факту. Признаков криминала в данной ситуации не усматривается. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза", — сказали в СУ СК.
По данным Уральского федерального университета, вчера вечером в общежитии учебного заведения стало известно о смерти студентки из Гвинеи.
Екатеринбургская епархия запретила местному священнику проводить служения, а также лишила права носить наперсный крест за публичные выступления с призывами нарушать режим самоизоляцию.
"В связи с публичным выступлением схиигумена Сергия (Романова), нарушившего Указ Правящего Архиерея…, упомянутый клирик с сегодняшнего дня запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста. Деятельность схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена епархиальным судом Екатеринбургской епархии", — говорится в сообщении.
В городе Заречный Свердловской области у одного из торговых центров предприниматели организовали "похороны" бизнесу.
По факту проведения акции заведено административно дело. Об этом сообщил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
"Один организатор и пять участников несанкционированного мероприятия будут привлечены к предусмотренной ответственности сразу по двум статьям: за нарушение порядка проведения общественных мероприятий и за нарушение режима самоизоляции", — пояснил представитель МВД.
Екатеринбургская епархия сообщила о том, что монах Свято-Николаевского Верхотурского монастыря в Свердловской области скончался после легкой формы коронавируса.
"С прискорбием сообщаем, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, отошел ко Господу насельник Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря монах Пимен (Шуваев)", — говорится в сообщении епархии.
Ранее было известно, что у наместника и его братии выявили заражение COVID-19, при этом уточнялось, что у всех заболевших не было выраженных симптомов коронавируса.
Группа китайских ученых разработала и запустила глобальную платформу прогнозирования пандемии COVID-19 на основе воздействия климата, экологических условий и мер государственного контроля.
Исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" Александр Кочкин заявил в интервью агентству РИА "Новости" о том, что с 2020 года в российскую армию начнутся поставки новой бомбовой кассеты "Дрель".
"Сегодня мы завершаем госиспытания, в этом году мы должны их закончить. Наверняка у госзаказчика возникнут ещё какие-то требования по доработке, но по плану в 2022 году запланирована серийная закупка данных изделий", — сказал он.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.